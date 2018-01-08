Павел Филип: Республика Молдова готова к многочисленным инвестициям

Республика Молдова готова к многочисленным инвестициям, как со стороны местных инвесторов, так и со стороны иностранных.

Есть все основания верить в перспективы бизнеса в нашей стране. С таким заявлением выступил премьер-министр Республики Молдова Павел Филип.

По словам премьер-министра, результаты, достигнутые нашей страной в последний год, говорят сами за себя.

«В 2017 году экономический рост составил 3,5-4%. Согласно данным за первое полугодие прошлого года, объем инвестиций вырос на 2,5%, а в январе-октябре доходы государственного бюджета возросли на 18%. За последние 10 месяцев 2017 года Налоговая служба добилась роста доходов на 2,3 млрд.леев, а это на 25% больше, чем за тот же период 2016 года. Для предпринимателей на 60% было снижено количество разрешительных документов, а число контрольных органов было сокращено в три раза, от 58 до 18. Мы продолжили поддерживать мелких предпринимателей посредством таких программ как PARE 1+1, PNAET, Фонд гарантирования кредитов, Программа «Женщины в бизнесе». Была развита деятельность Свободных экономических зон, а плодотворное сотрудничество с МВФ позволило реструктурировать банковский сектор и укрепить базу для экономического роста», - отметил премьер-министр.

Глава кабмина также добавил, что инвесторы могут изучить макропоказатели, проведенные реформы и жесты доверия со стороны международных партнеров. «Все показатели растут, а перспективы положительны. Молдова готова к многочисленным инвестициям, как со стороны местных инвесторов, так и со стороны иностранных. Есть все основания верить в перспективы бизнеса в нашей стране», - отметил Павел Филип.