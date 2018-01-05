Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Павел Филип: Мы должны позаботиться о том, чтобы парламентские выборы не стали причиной для волнений

    05.01.2018 14:08 TVC21 Новости - Политика

    Европейская интеграция не только политическая цель, это развитие и возможности, а в 2018 году основной задачей будет сохранение европейского курса развития страны на благо страны и для продолжения реформ.

    С таким заявлением выступил премьер-министр Республики Молдова Павел Филип.

    По словам главы правительства, будут политики, которые попытаются убедить граждан в том, что это не так, но европейский курс развития страны должен быть сохранен. «Я хочу стабильности и развития для Республики Молдова, хочу благополучия для наших граждан, а не «майдана». Это задача всех тех, кто верит в евроинтеграцию страны. Мы должны позаботиться о том, чтобы парламентские выборы не стали причиной для волнений, а началом нового витка развития», - отметил премьер-министр.

    Он также уточнил, что правительство  стремится и к нормальным отношениям с Москвой. «Мы открыты для политического диалога, но он должен основываться на взаимоуважении. Времена сфер влияния прошли, молдавские граждане являются граданами свободной и независимой страны, и сами должны принимать решения», - добавил Павел Филип.

    Обновлено ( 05.01.2018 14:11 )  

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