Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Лянкэ: Думаю, отчет Kroll раскроет достаточно подробностей и представит доказательства для того, чтобы ускорить ход расследования

    04.01.2018 21:24 TVC21 Новости - Политика

    Бывший министр иностранных дел и экс-премьер Юрие Лянкэ готовится вернуться в правительство в результате перестановок, объявленных Демпартией.  Этот процесс может немного затянуться, так как президент Игорь Додон отказался утвердить новые кандидатуры министров. Со своей стороны, Национальный банк опубликовал выдержки из второго отчета компании Kroll по делу о «краже миллиарда» – банковского кризиса, с которым связывают и имя бывшего премьера.

    В своем интервью Свободной Европе  Юрие Лянкэ заявил, что считает себя одим из самых заинтересованных  граждан Молдовы в успехе компания Kroll. «Нам необходимо  узнать правду об этом мошенничестве и его многочисленных составляющих: где была кража, где были безнадежные кредиты – заведомо безнадежные и объективно безнадежные, потому что всегда существует риск невозможности возврата кредита по объективным причинам, в силу различных экономических причин и т.д… Именно я принял решение пригласить компанию Kroll для расследования этой аферы. Кстати, раздаются разного рода небылицы из уст больших знатоков банковской системы, что, мол, не следовало обращаться к услугам Kroll, что надо было пригласить американцев и т.п.».

    Комментируя обвинения в предоставлении государственных гарантий, экс-премьер заявил, что на тот момент не было иного выхода. «Не только в Республике Молдова, нигде в мире в таких ситуациях нет другого варианта! В нашем случае речь шла о системном банке, и если бы тогда Banca de Economii рухнул, то ведь не только 500 тыс. граждан рисковали лишиться своих вкладов. Была реальная угроза обвала всей банковской системы, а это значит – и всей экономики. И эти обвинения абсолютно не обоснованы, они базируются на лживых предпосылках».

    Юрие Лянкэ сообщил какие основные задачи он ставит сейчас: «Если я снова стану членом правительства, то посмотрю, какие возникли проблемы во взаимодействии с определенными странами Евросоюза, потому что, как говорят некоторые из моих коллег, не все страны проявляют готовность сотрудничать с нами, и тем самым усложняют процесс. Так что сделан еще один шаг в сторону решения проблемы, но на этом дело не закончится. Вспомните, при расследовании дела Bancorex в Румынии весь процесс – расследование, предъявление обвинений, возмещение – длился более пяти лет, если память мне не изменяет. Думаю, отчет Kroll раскроет достаточно подробностей и представит доказательства для того, чтобы ускорить ход расследования».

     

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