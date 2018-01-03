Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • В Бельцах состоится референдум по отставке мэра Ренато Усатого

    03.01.2018 13:46 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Сегодня, 3 января, на первом внеочередном заседании муниципального Совета в 2018 году в Бельцах состоялось голосование по поводу референдума о недоверии примару Ренато Усатому.

    Для организации референдума, было необходимо 24 голоса «за» из 35-ти советником на тайном голосовании. В ходе тайного голосования, голоса 27 советников были отданы за проведения референдума. 

    Согласно Кодексу о выборах, 18 января состоится второе регламентное заседание муниципального совета, на котором будет утвержден вариант вопроса, вынесенного на местный референдум.

     

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