В Бельцах состоится референдум по отставке мэра Ренато Усатого

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Сегодня, 3 января, на первом внеочередном заседании муниципального Совета в 2018 году в Бельцах состоялось голосование по поводу референдума о недоверии примару Ренато Усатому.

Для организации референдума, было необходимо 24 голоса «за» из 35-ти советником на тайном голосовании. В ходе тайного голосования, голоса 27 советников были отданы за проведения референдума.

Согласно Кодексу о выборах, 18 января состоится второе регламентное заседание муниципального совета, на котором будет утвержден вариант вопроса, вынесенного на местный референдум.