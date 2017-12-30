Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Канду: Мы намерены собрать за несколько лет все, что было украдено из банковской системы

    30.12.2017 13:58 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Власти намерены возвратить деньги, украденные в рамках банковского мошенничества, путем создания совместной команды, состоящей из нескольких национальных правовых учреждений, а также представителей зарубежных спецструктур.

    Заявление в этом отношении было сделано спикером Андрианом Канду во время программы на национальном телеканале Moldova1.

    "Комиссию, которая будет создана, возглавит специально откомандированный по этому делу прокурор. Мы также обратимся к генеральному прокурору ввиду назначения специального прокурора по делам, связанным с возмещением из-за рубежа денег, украденных в рамках банковского мошенничества. Специальный прокурор, совместно с Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества, в том числе с Kroll и другими учреждениями, начнет процедуру возврата из-за границы имущества, добытого преступным путем", - заявил Канду.

    В тоже время председатель парламента отметил, что в 2018 году, центральные государственные органы намерены вернуть большую часть денег, украденных из трех молдавских банков. Спикер подчеркнул, что все те, кто принимал участие в этом преступлении будут наказаны в соответствии с правовыми процедурами.

    "Мы намерены собрать за несколько лет все, что было украдено из банковской системы. Все те, кто виновен в этом и принимали непосредственное участие в мошенничестве, будут привлечены к ответственности. Уже есть много дел, даже, могу сказать, комплексных дел с именами и репутацией в молдавском правосудии. Мы будем следить, чтобы приговоры были доведены до конца, а государство возвратило украденное как можно быстрее", - уточнил Андриан Канду.

     

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