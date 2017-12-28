Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влад Плахотнюк: Молдова нуждается в поддержке Запада

    28.12.2017 11:57 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Молдова нуждается в чёткой поддержке западных партнеров, чтобы справиться с попытками России сохранить нашу страну в зоне своего влияния - в ущерб демократическим переменам. Об этом заявил председатель Демократической партии для престижного американского издания "Wall Street Journal".

    ”После 25 лет с момента приобретения независимости, российские войска остаются на нашей территории, в сепаратистском приднестровском регионе. Москва отказывается признавать наш суверенитет, точно также как в восточной Украине и Грузии, оказывая поддержку - экономическую и военную - сепаратистским группировкам, цель которых - помешать бывшим советским республикам сблизиться с Западом.

    Влад Плахотнюк обращает внимание на то, что Молдове необходима четкая поддержка со стороны Запада, чтобы справиться с российской пропагандой. ”Возбуждение межэтнической вражды и продвижение недоверия к Западу -это способы, которые использует Москва в попытках провалить реформы в Молдове. Мы решительно настроены положить конец этой пропаганде, но нам нужно, чтобы Запад признал те вызовы, с которыми сталкивается Молдова и инвестировал в независимые СМИ, - заявил Плахотнюк.

    Председатель ДПМ обращает внимание, что пророссийские силы во главе с президентом Игорем Додоном, активизируют свою деятельность накануне парламентских выборов и будут использовать все инструменты, тестированные Россией в ее антизападной кампании. Поэтому парламентские выборы 2018 года будут ключевыми и предоставят возможность официальным лицам ЕС и США осудить вмешательство в избирательный процесс и нивелировать тот аванс, которым обладают пророссийские политические формирования.

    ”Молдова - гордая многоэтничная страна, которая проводит реформы и продвигает демократию. Однако вмешательство России наносит ущерб нашему прогрессу. Нам необходима поддержка западных партнеров, чтобы сохранить реформаторский путь. Мы не можем идти в одиночку", - делает выводы лидер ДПМ Влад Плахотнюк.

     

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