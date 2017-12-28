Юрие Лянкэ: В области внешней политики и европейской интеграции мы должны делать гораздо больше

Юрие Лянкэ, кандидат на пост вице-премьера по европейской интеграции в новом правительстве, попытался объяснить, было ли решение об увольнении Андрея Галбура с должности главы МИДЕИ правильным. Лянкэ дал понять, что в министерстве есть несколько вопросов, которые предстоит решить в ближайшем будущем.

"Всегда нужно улучшить ситуацию. Это не очень этично, но я остановлюсь на функционировании этой сферы. Имея опыт работы с 1981 года, я считаю, что в области внешней политики и европейской интеграции мы должны делать гораздо больше. Необходима значительно большая последовательность, нужны гораздо лучше очерченные сообщения и, не в последнюю очередь, необходимо изменить систему внутри министерства, потому что она снова начала хромать - хорошая система, которую мы с коллегами с трудом создали начиная с 2009 года и с которой добились успехов до конца 2014 года", - заявил Юрие Лянкэ во время телепрограммы Important.

Напомним, что 19 декабря председатель ДПМ Влад Плахотнюк объявил, что Андрей Галбур, министр иностранных дел, Октавиан Калмык, министр экономики, Стелла Григораш, министр здравоохранения, Владимир Чеботарь, министр юстиции, Василе Быткэ, министр сельского хозяйства, и Георге Балан, вице-премьер по вопросам реинтеграции, будут заменены.