Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Ирина Влах: Счетная палата используется как дубинка

    26.12.2017 12:03 TVC21 Новости - Политика

    Счетная палата Гагаузии превратилась в политическую дубинку, заявила в рамках заседания Исполнительного комитета Гагаузии башкан Ирина Влах.

    Деятельность Счетной палаты Гагаузии стала предметом обсуждений в ходе заседания Исполнительного комитета.

    Начальник управления здравоохранения Алексей Златовчен представил результаты проверки Счетной палатой возглавляемого им управления. В докладе главы управления отмечено, что нарушений в ведомстве практически не обнаружено, а все мелкие недочеты вовремя устранены. 

    Башкан Гагаузии Ирина Влах констатировала факт, что Счетная палата преследует интересы отдельных политических сил, и не выполняет свои функции в полном объеме.

    «Я удивилась, когда председатель Счетной палаты Гагаузии сказал, что по результатам проверки управлений возбуждено якобы пять уголовных дел. Это не соответствует действительности. Счетная палата используется как дубинка», - заявила Ирина Влах.

    При этом башкан добавила, что «Счетная палата Гагаузии деградирует», оттуда уходят молодые специалисты, имеется огромное количество вакантных должностей. 

     

     

    Обновлено ( 26.12.2017 12:06 )  

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