Ирина Влах: Счетная палата используется как дубинка

Счетная палата Гагаузии превратилась в политическую дубинку, заявила в рамках заседания Исполнительного комитета Гагаузии башкан Ирина Влах.

Деятельность Счетной палаты Гагаузии стала предметом обсуждений в ходе заседания Исполнительного комитета.

Начальник управления здравоохранения Алексей Златовчен представил результаты проверки Счетной палатой возглавляемого им управления. В докладе главы управления отмечено, что нарушений в ведомстве практически не обнаружено, а все мелкие недочеты вовремя устранены.

Башкан Гагаузии Ирина Влах констатировала факт, что Счетная палата преследует интересы отдельных политических сил, и не выполняет свои функции в полном объеме.

«Я удивилась, когда председатель Счетной палаты Гагаузии сказал, что по результатам проверки управлений возбуждено якобы пять уголовных дел. Это не соответствует действительности. Счетная палата используется как дубинка», - заявила Ирина Влах.

При этом башкан добавила, что «Счетная палата Гагаузии деградирует», оттуда уходят молодые специалисты, имеется огромное количество вакантных должностей.