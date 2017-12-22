Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Джеймс Петтит о предложенных министрах: Многие из них очень способные

    22.12.2017 11:31 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Посол США в Молдове Джеймс Петтит дал понять, что кадровые перестановки в правительстве являются позитивным моментом для молдавского общества, тем более что новые кандидатуры обладают опытом.

    Американский чиновник подчеркнул, что у многих из предложенных ДПМ кандидатур, есть хороший опыт и что реформы подтвердят их профессионализм. "Многие из них очень способные. В прошлом они продемонстрировали, что у них есть опыт. Уже совсем скоро мы должны увидеть необходимые реформы, и я надеюсь, что мы увидим это вместе с новым кабинетом", - отметил Петит.

    В то же время посол уточнил информацию о предоставлении Европейским союзом 36,3 млн евро в качестве бюджетной поддержки для Республики Молдова.

    "Неправильно постоянно критиковать правительство: что они ничего не сделали, что ему не удалось достичь некоторых достижений. Я лично не хочу критиковать. Я думаю, что нам нужно тесно сотрудничать с правительством, когда дело доходит до необходимых средств. Они начали административную реформу. Они внесли необходимые изменения в пенсионную систему, для чего необходимо политическое мужество. Это просто начало... ", - подчеркнул Д. Петтит.

    Обновлено ( 22.12.2017 11:56 )  

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