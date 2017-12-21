Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон готов к тому, что его еще раз «отстранят на пять минут»

    21.12.2017 13:08 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Президент Игорь Додон заявил, что осознает возможность, что его снова «отстранят на пять минут» от должности ради назначения предложенных ДПМ семи министров в правительство.

    Об этом Додон заявил во время «Прямой линии», организованной в эфире одного из телеканалов. Додон подчеркнул, что готов к повторению недавнего сценария, когда был отстранен от должности на время принесения присяги новым министром обороны. «Безусловно, есть риск, что меня временно отстранят. Но скажу вам честно, для себя принял решение: лучше быть приостановленным на пять минут, чем назначить воров и бандитов на должности министров и объяснять до конца своего мандата, почему я так поступил. Народ меня поймет в этой ситуации», - подчеркнул занимающий должность президента Додон. В то же время, Додон объявил, что среди предложенных Плахотнюком кандидатур на должность министров «есть нормальные», отказавшись уточнить, кого именно он имел в ввиду.

     

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