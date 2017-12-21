Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Михай Гимпу: В заявление о правительстве технократов не поверит ни один ребенок

    21.12.2017 12:37 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Члены Либеральной партии считают, что кадровые перестановки, объявленные ДПМ, это "дело правящей партии", но больших успехов они не дадут.

    Такое заявление было сделано им во время пресс-конференции. "Это дело правящей партии, однако эти изменения ничего не дадут. Утверждение ДПМ о том, что таким образом у нас появится правительство технократов, - маленькая ложь, в которую не поверит ни один ребенок. Это та же ситуация, что и при коммунистическом правлении, когда Воронин создал технократическое правительство, но на самом деле этим кабинетом министров управлял он сам. Различие здесь заключается в том, что Влад Плахотнюк не является президентом страны, в остальном все так же. Мы, ЛП, хотим, чтобы в Молдове был порядок, стабильность, а во главе всего было соблюдение закона, а кто правит - нас не интересует. Я не знаю, каким будет правительство технократов, если в нем есть два министра, один из которых во время кражи миллиарда был премьер-министром, а второй пришел сразу после этого и утверждал, что он ничего не знает о краже века", - сказал Гимпу.

     

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