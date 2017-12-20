Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Павел Филип: Реформа правительства предполагает деполитизацию кабмина

    20.12.2017 13:50 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Премьер-министр Павел Филип говорил в начале сегодняшнего заседания правительства о предложенных правительственных перестановках. Премьер подчеркнул, что это было необходимо, и предоставляет правительству возможность войти в 2018 г., сосредоточившись на цели управления, чтобы удовлетворить растущие ожидания граждан.

    «2018 г. будет непростым. Мы намерены довести до конца правительственную реформу, которая, как я уже говорил, не сводится только к изменению структуры, а предполагает и глубокую деполитизацию. Поэтому, в следующем году, в сложный избирательный год, мы постараемся, путем сделанных нами движений, держаться подальше от избирательной кампании, я говорю о правительстве, и сосредоточиться на то, что должно делать правительство», - отметил Павел Филип.

    В то же время премьер-министр поблагодарил своих коллег,  мандаты которых завершаются, подчеркнув, что эта команда преодолела сложный период для Молдовы, период экономического кризиса. «Ни у кого из тех, кто уйдет, нет проблем, связанных с профессионализмом или  с качественными показателями. Это должно быть ясно. Их уход связан с другими причинами, и они  будут ключевыми факторами в дальнейшем, только в политической сфере», - заключил Павел Филип.

    Обновлено ( 20.12.2017 13:53 )  

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