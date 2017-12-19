Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влад Плахотнюк: Технократическое правительство будет способствовать европейской интеграции Молдовы

    19.12.2017 16:17 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Демократическая партия Молдовы предложит правительству семь новых членов. Это заявление было сделано сегодня на пресс-брифинге лидером ДПМ Владом Плахотнюком, который уточнил, что технократическое правительство будет способствовать европейской интеграции Республики Молдова. 

    Лидер демократов поблагодарил нынешних министров за их работу и сказал, что новая команда правительства будет создана из технократов. «Мы достигли важных достижений и положительной реакции со стороны граждан относительно деятельности правительства, и хочу поблагодарить от имени ДПМ премьер-министра Павла Филипа  за его профессионализм. Хочу поблагодарить всех членов правительства за их деятельность, были сделаны важные усилия, которые отмечены гражданами и партнерами по развитию. Сегодня, доверие людей к правительству выросло в четыре раза по сравнению с январем 2016 г., а это важный показатель, но не достаточный для  реального потенциала, которым мы обладаем, как власть. Мы осуществляем перемены, потому что хотим большего, и нам нужно больше», - отметил Плахотнюк.

    Согласно цитируемому источнику, на должность вице-премьера по европейской интеграции будет назначен Юрие Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции станет Кристрна Лесник. «В Министерстве экономики и инфраструктуры должность министра займет Кирил Габурич, а министром здравоохранения, труда и социальной защиты станет нынешний директор Национального центра по переливанию крови Светлана Чеботарь, областью сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды будет руководить ректор Государственного аграрного университета Молдовы Ливиу Волконович. На должность Министерства иностранных дел и европейской интеграции мы предлагаем молодого дипломата Тудора Ульяновски. Последним в списке изменений, но, возможно, среди первых по важности является Министерство юстиции. На должность министра юстиции будет назначен Александру Тэнасе», - добавил Плахотнюк.

    Председатель ДПМ подчеркнул, что весной следующего года будет проведена новая оценка того, как правительству удается адаптировать свою повестку дня к потребностям граждан, и будут приняты новые решения в зависимости от результатов

     

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