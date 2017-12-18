Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Молдова вызвала посла в России на неопределенный срок

    18.12.2017 16:34 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Министерство иностранных дел и европейской интеграции приняло решение вызвать посла Молдовы в Российской Федерации на неопределенный срок.

    «В связи со случаями преследования и запугивания со стороны властей Российской Федерации должностных лиц и политиков Республики Молдова, с ростом подобных случаев в последние годы и отсутствием официальной реакции на неоднократные обращения молдавских властей по инцидентам, МИДЕИ решило вызвать в Кишинев для консультаций посла Андрея Негуцэ на неопределенный срок", говорится в сообщении МИДЕИ.

    МИДЕИ добавило, что в ходе переговоров «будут рассмотрены пути преодоления ситуации, избегая действий, которые в дальнейшем могут подорвать отношения между Россией и Молдовой", и что молдавские власти рассчитывают на доверие и взаимное уважение.

    Обновлено ( 18.12.2017 16:37 )  

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