Молдова вызвала посла в России на неопределенный срок

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции приняло решение вызвать посла Молдовы в Российской Федерации на неопределенный срок.

«В связи со случаями преследования и запугивания со стороны властей Российской Федерации должностных лиц и политиков Республики Молдова, с ростом подобных случаев в последние годы и отсутствием официальной реакции на неоднократные обращения молдавских властей по инцидентам, МИДЕИ решило вызвать в Кишинев для консультаций посла Андрея Негуцэ на неопределенный срок", говорится в сообщении МИДЕИ.

МИДЕИ добавило, что в ходе переговоров «будут рассмотрены пути преодоления ситуации, избегая действий, которые в дальнейшем могут подорвать отношения между Россией и Молдовой", и что молдавские власти рассчитывают на доверие и взаимное уважение.