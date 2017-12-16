Джеймс Петтит: Мы не будем использовать пропагандистскую борьбу в качестве предлога, чтобы закрыть альтернативные голоса

Фото: TVC21

Посол США в Молдове Джеймс Петтит призывает местные власти как можно скорее принять новый Аудиовизуальный кодекс, который полностью соблюдал бы стандарты Европейского союза.

Посол также подтвердил, что «иностранная пропаганда является проблемой в Молдове, и Соединенные Штаты, безусловно, понимают риски российской дезинформации».

Более того, Петтит также упомянул о внутреннем контроле над прессой в Республике Молдова.

"Молдова также сталкивается с проблемами внутреннего контроля над СМИ. Freedom House заявляет, что концентрация собственности, особенно в телевизионном секторе, является одним из самых больших препятствий для независимости СМИ в Молдове, предполагая, что 80% национальных телевизионных станций принадлежат аффилированным политическим партиям. Эта ситуация не только угрожает независимости СМИ в Молдове, но и порождает новости, которые можно охарактеризовать как различные виды пропаганды, из внутренних источников. Мы должны признать, призвать и бороться с этой тенденцией с той же силой, что мы боремся с иностранной дезинформацией", заявил посол.

Более того, он сказал, что США и ЕС также будут поддерживать наши независимые СМИ.

"Вот почему ответ США и Европейского союза заключается в том, чтобы усилить защиту для независимых голосов здесь. Мы не будем использовать пропагандистскую борьбу в качестве предлога, чтобы закрыть альтернативные голоса. Более того, международные эксперты, такие как Совет Европы и ОБСЕ, заявили, что масштабные запреты не эффективны в борьбе с российской пропагандой. И, решая эти сложные вопросы, вы можете рассчитывать на Соединенные Штаты как на партнера", заключил Петтит.