Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андриан Канду: Молдова выполнила все условия, согласнованные с Международным валютным фондом

    16.12.2017 14:53 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Республика Молдова выполнила все условия, согласнованные с Международным валютным фондом, и готова к встрече с экспертной миссией финансового учреждения. Об этом объявил председатель парламента Андриан Канду после пленарного заседания парламента.

    По словам спикера, пленум  парламента принял, и таким образом, выполнил все обязательства перед МВФ, а 20 декабря будет доложено об их реализации. Речь идет о двух законопроектах в связи с финансово-банковской сферой и Законе о государственном бюджете на 2018 год. Также председатель парламента приветствовал утверждение налогово-бюджетной политики на будущий год.

    Андриан Канду отметил, что парламент ратифицировал Соглашение с Европейским союзом о предоставлении макрофинансовй помощи Республике Молдова и Меморандум о взаимопонимании. В контексте председатель парламента поблагодарил всех причастных к данному процессу депутатов и членов правительства.

    Обновлено ( 16.12.2017 14:54 )  

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