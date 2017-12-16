Андриан Канду: Молдова выполнила все условия, согласнованные с Международным валютным фондом

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Республика Молдова выполнила все условия, согласнованные с Международным валютным фондом, и готова к встрече с экспертной миссией финансового учреждения. Об этом объявил председатель парламента Андриан Канду после пленарного заседания парламента.

По словам спикера, пленум парламента принял, и таким образом, выполнил все обязательства перед МВФ, а 20 декабря будет доложено об их реализации. Речь идет о двух законопроектах в связи с финансово-банковской сферой и Законе о государственном бюджете на 2018 год. Также председатель парламента приветствовал утверждение налогово-бюджетной политики на будущий год.

Андриан Канду отметил, что парламент ратифицировал Соглашение с Европейским союзом о предоставлении макрофинансовй помощи Республике Молдова и Меморандум о взаимопонимании. В контексте председатель парламента поблагодарил всех причастных к данному процессу депутатов и членов правительства.