Парламент проголосовал за назначение Богдана Зумбряну новым главой НЦБК

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Петер Михалко: Молдова вступает в период еще больших возможностей для развития TVC21 Политика Республика Молдова вступает в период, в котором имеет еще больше возможностей для развития. Об этом заявил посол Европейского ... 40

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