Парламент проголосовал за назначение Богдана Зумбряну новым главой НЦБК

Начальник Генерального управления уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну назначен руководителем НЦБК. Кандидатуру Зумбряну сегодня, 15 декабря, поддержали 60 парламентариев.
После процедуры голосования Богдан Зумбряну дал присягу перед лицом депутатов. Новый глава НЦБК был назначен на 5-летний срок.
Зумбряну выиграл конкурс на должность директора НЦБК 2 дня назад. Его кандидатуру поддержали большинство членов парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету.