Влад Плахотнюк: Граждане Республики Молдова хотят перемен, и это встанет в основу политики ДПМ

Демократическая партия Молдовы провела Национальный политический совет партии. На заседании были подведены итоги года и принята резолюция, устанавливающая принципы деятельности в следующем году.

После заседания лидер ДПМ Влад Плахотнюк выступил на брифинге, сообщив, что в будущем ДПМ будет действовать на благо граждан, и не будет придерживаться политики популизма и демагогии.

«ДПМ провела комплексное исследование ситуации в стране и ожиданий граждан. Граждане считают, что много лет в стране проводилась ошибочная политика. Граждане Республики Молдова хотят перемен, и это встанет в основу политики ДПМ», - заявил лидер ДПМ.

По итогам заседания члены ДПМ приняли резолюцию о ряде мер, среди которых изменение отношения политиков к гражданам, развитие местной инфраструктуры, ликвидация незаконных схем на таможнях, в Налоговой службе и др.