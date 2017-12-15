Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Влад Плахотнюк: Граждане Республики Молдова хотят перемен, и это встанет в основу политики ДПМ

    15.12.2017 13:06 TVC21 Новости - Политика

    Демократическая партия Молдовы провела Национальный политический совет партии. На заседании были подведены итоги года и принята резолюция, устанавливающая принципы деятельности в следующем году.

    После заседания лидер ДПМ Влад Плахотнюк выступил на брифинге, сообщив, что в будущем ДПМ будет действовать на благо граждан, и не будет придерживаться политики популизма и демагогии. 

    «ДПМ провела комплексное исследование ситуации в стране и ожиданий граждан. Граждане считают, что много лет в стране проводилась ошибочная политика. Граждане Республики Молдова хотят перемен, и это встанет в основу политики ДПМ», - заявил лидер ДПМ.

    По итогам заседания члены ДПМ приняли резолюцию о ряде мер, среди которых изменение отношения политиков к гражданам, развитие местной инфраструктуры, ликвидация незаконных схем на таможнях, в Налоговой службе и др.

    Обновлено ( 15.12.2017 13:35 )  

       

       

       

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