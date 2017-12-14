47% населения проголосовали бы, в рамках возможного референдума, за ассоциацию Молдовы с ЕС

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Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу ассоциации Молдовы с ЕС, 47% граждан проголосовали бы за, а 25,8% - против, показывают данные Барометра общественного мнения (БОМ), обнародованные сегодня Институтом общественной политики.

Согласно данным БОМ, половина респондентов считают, что ассоциация РМ с ЕС принесет только пользу нашей стране, а 29,8% утверждают, что этот процесс только нанесет ущерб Молдове.

Вместе с тем, 42,4% респондентов, согласно предоставленному исследованию, проголосовали бы за ассоциацию РМ с Евразийским союзом. В тоже время 23% молдаван не определились, кому отдадут свой голос в случае возможного референдума.

Опрос также показывает, что 21,8% респондентов выступают за объединение Молдовы с Румынией. В то же время, более 60% участников опроса отметили, что лучше всего безопасность страны обеспечивается при нейтралитете Молдовы.

Опрос проводился с 18 ноября по 5 декабря среди 1 113 человек из 82 населенных пунктов, погрешность составляет 2,8%. Социологическое исследование проводилось при поддержке Фонда Сороса Молдова.