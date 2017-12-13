Дорину Киртоакэ разрешили покинуть территорию страны

Дорин Киртоакэ примет участие в похоронах короля Михая I. Отстраненный мэр Кишинева был освобожден из-под судебного контроля на четыре дня.

Судья Александру Негру разрешил Дорину Киртоакэ покинуть территорию страны в период с 13 по 17 декабря.

Остранненый мэр на прошлой неделе подал заявление с просьбой разрешить ему отправиться на похороны короля Михая. Судья потребовал от Киртоакэ предоставить доказательства того, что он был знаком с монархом.

В 2013 году Дорин Киртоакэ стал рыцарем и кавалером ордена "Корона Румынии". Атрибуты он получил из рук румынского короля Михая I.