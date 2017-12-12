Павел Филип: Молдова выступает за дальнейшее развитие партнерства с республикой Беларусь

Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Лупу предупредил либералов: Если не остановитесь, мы сами укажем, где должна быть ЛП
    На сегодняшнем заседании парламента не обошлось без обмена жесткими репликами, на этот раз между депутатом от ЛП Алиной ...
    33
    В 2018 году в Минске начнут разливать молдавские вина и коньяки
    Фото: TVC 21 В 2018 году в Минске будет организован розлив молдавских вин и коньяков. Об этом заявил заместитель премьер-министра ...
    32
    Парламент проголосовал за назначение Богдана Зумбряну новым главой НЦБК
    Начальник Генерального управления уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну ...
    113
    Петер Михалко: Молдова вступает в период еще больших возможностей для развития
    Республика Молдова вступает в период, в котором имеет еще больше возможностей для развития. Об этом заявил посол Европейского ...
    40
    Влад Плахотнюк: Граждане Республики Молдова хотят перемен, и это встанет в основу политики ДПМ
    Демократическая партия Молдовы провела Национальный политический совет партии. На заседании были подведены итоги года ...
    151
    Владимир Чеботарь: Проект, касающийся экономических преступлений, исключает любые ссылки на банковское мошенничество
    Фото: TVC 21 Проект закона, который должен „декриминализовать” экономические преступления, предложенный 13 декабря ...
    67
    47% населения проголосовали бы, в рамках возможного референдума, за ассоциацию Молдовы с ЕС
    Фото: TVC 21 Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу ассоциации Молдовы с ЕС, 47% граждан проголосовали ...
    288
    Госканцелярия сочла законным назначение Раду на должность врио примара
    Фото: TVC 21 В Госканцелярии не усмотрели нарушений закона при назначении Сильвии Раду на должность исполняющей обязанности ...
    68
    Виталий Андриевский: нужно чтобы человек, жертвующий в пользу партии деньги, показал декларацию о своих доходах
    Венецианская комиссия и ОБСЕ, рекомендуя Молдове ужесточить контроль финансирования партий, хотят как лучше, но получится ...
    101
    Дорину Киртоакэ разрешили покинуть территорию страны
    Дорин Киртоакэ примет участие в похоронах короля Михая I. Отстраненный мэр Кишинева был освобожден из-под судебного контроля ...
    458

    • Павел Филип: Молдова выступает за дальнейшее развитие партнерства с республикой Беларусь

    12.12.2017 11:46 TVC21 Новости - Политика

    В ходе рабочего визита в Минск премьер-министр Павел Филип провел встречу с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.

    Чиновники отметили положительную динамику молдавско-белорусских отношений. В частности, премьер-министры упомянули об активизации политического и институционального диалога за последний период, отметив, что проводимые чаще встречи дают результаты. Так, за первые девять месяцев этого года торговля между Республикой Молдова и Республикой Беларусь увеличилась более чем на 10%.

    В то же время Павел Филип заявил, что наша страна выступает за дальнейшее развитие двустороннего партнерства, в том числе путем организации в первой половине будущего года в Кишинэу нового заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Павел Филип также отметил, что Республика Молдова намерена увеличить количество предприятий со смешанным капиталом, подчеркнув, что в связи с этим наша страна предлагает ряд преимуществ иностранным инвесторам. Среди них - возможность экспорта продукции в государства-члены ЕС, благодаря Зоне свободной торговли между Молдовой и ЕС. В данном контексте Павел Филип также отметил важность подписания между двумя государствами Соглашений о либерализации воздушного транспорта и грузового автотранспорта.

    В свою очередь, премьер-министр Андрей Кобяков сказал, что Республика Беларусь открыта для активизации торгово-экономических отношений с Молдовой. Белорусский чиновник отметил успешное сотрудничество в области  сборки тракторов и троллейбусов, подтвердив интерес в совместной сборке и автобусов. Среди приоритетных областей сотрудничества между Молдовой и Белоруссией были отмечены также агропромышленный сектор, зоотехнический и фармацевтический.

    Обновлено ( 12.12.2017 11:50 )  

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca