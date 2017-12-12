Павел Филип: Молдова выступает за дальнейшее развитие партнерства с республикой Беларусь

В ходе рабочего визита в Минск премьер-министр Павел Филип провел встречу с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.

Чиновники отметили положительную динамику молдавско-белорусских отношений. В частности, премьер-министры упомянули об активизации политического и институционального диалога за последний период, отметив, что проводимые чаще встречи дают результаты. Так, за первые девять месяцев этого года торговля между Республикой Молдова и Республикой Беларусь увеличилась более чем на 10%.

В то же время Павел Филип заявил, что наша страна выступает за дальнейшее развитие двустороннего партнерства, в том числе путем организации в первой половине будущего года в Кишинэу нового заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Павел Филип также отметил, что Республика Молдова намерена увеличить количество предприятий со смешанным капиталом, подчеркнув, что в связи с этим наша страна предлагает ряд преимуществ иностранным инвесторам. Среди них - возможность экспорта продукции в государства-члены ЕС, благодаря Зоне свободной торговли между Молдовой и ЕС. В данном контексте Павел Филип также отметил важность подписания между двумя государствами Соглашений о либерализации воздушного транспорта и грузового автотранспорта.

В свою очередь, премьер-министр Андрей Кобяков сказал, что Республика Беларусь открыта для активизации торгово-экономических отношений с Молдовой. Белорусский чиновник отметил успешное сотрудничество в области сборки тракторов и троллейбусов, подтвердив интерес в совместной сборке и автобусов. Среди приоритетных областей сотрудничества между Молдовой и Белоруссией были отмечены также агропромышленный сектор, зоотехнический и фармацевтический.