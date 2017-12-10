Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Лупу предупредил либералов: Если не остановитесь, мы сами укажем, где должна быть ЛП
    На сегодняшнем заседании парламента не обошлось без обмена жесткими репликами, на этот раз между депутатом от ЛП Алиной ...
    33
    В 2018 году в Минске начнут разливать молдавские вина и коньяки
    Фото: TVC 21 В 2018 году в Минске будет организован розлив молдавских вин и коньяков. Об этом заявил заместитель премьер-министра ...
    32
    Парламент проголосовал за назначение Богдана Зумбряну новым главой НЦБК
    Начальник Генерального управления уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну ...
    113
    Петер Михалко: Молдова вступает в период еще больших возможностей для развития
    Республика Молдова вступает в период, в котором имеет еще больше возможностей для развития. Об этом заявил посол Европейского ...
    40
    Влад Плахотнюк: Граждане Республики Молдова хотят перемен, и это встанет в основу политики ДПМ
    Демократическая партия Молдовы провела Национальный политический совет партии. На заседании были подведены итоги года ...
    151
    Владимир Чеботарь: Проект, касающийся экономических преступлений, исключает любые ссылки на банковское мошенничество
    Фото: TVC 21 Проект закона, который должен „декриминализовать” экономические преступления, предложенный 13 декабря ...
    67
    47% населения проголосовали бы, в рамках возможного референдума, за ассоциацию Молдовы с ЕС
    Фото: TVC 21 Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу ассоциации Молдовы с ЕС, 47% граждан проголосовали ...
    288
    Госканцелярия сочла законным назначение Раду на должность врио примара
    Фото: TVC 21 В Госканцелярии не усмотрели нарушений закона при назначении Сильвии Раду на должность исполняющей обязанности ...
    68
    Виталий Андриевский: нужно чтобы человек, жертвующий в пользу партии деньги, показал декларацию о своих доходах
    Венецианская комиссия и ОБСЕ, рекомендуя Молдове ужесточить контроль финансирования партий, хотят как лучше, но получится ...
    101
    Дорину Киртоакэ разрешили покинуть территорию страны
    Дорин Киртоакэ примет участие в похоронах короля Михая I. Отстраненный мэр Кишинева был освобожден из-под судебного контроля ...
    458

    • Серафим Урекян: Вхождение Молдовы в Румынию сразу может возбудить желание "Великой Молдовы"

    10.12.2017 22:04 TVC21 Новости - Политика

    "Вхождение Молдовы в Румынию сразу может возбудить желание "Великой Молдовы". И, учитывая Трансильванию, Добружу и другие территории, которые тоже имеют тенденции к определенной автономии, то может получиться, что эти игроки, которые хотят обустроиться на этом поле, могут привести к распаду Румынии. Пусть это будет глупая идея, но она моя", — сказал Урекян.

    Серафим Урекян также обратил внимание на растущие сепаратистские идеи в Европе, которые могут стать благоприятным фоном для развития подобных настроений и в самой Румынии.
    "Я думаю, что те, кто интенсивно пропагандируют идею объединения, к сожалению, недальновидные политики. Это близорукость. Беря во внимание то, что происходит сейчас в Европе — Каталония, Северная Италия, Бавария", — резюмировал он.
    Сторонники плана поглощения Молдовы собираются реализовать его к столетней годовщине так называемого "Великого объединения Румынии" 1918 года. Тогда в результате распада Австро-Венгерской империи к румынскому королевству присоединился венгерский регион Трансильвания, Буковина и Южная Добруджа.

     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca