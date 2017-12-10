"Вхождение Молдовы в Румынию сразу может возбудить желание "Великой Молдовы". И, учитывая Трансильванию, Добружу и другие территории, которые тоже имеют тенденции к определенной автономии, то может получиться, что эти игроки, которые хотят обустроиться на этом поле, могут привести к распаду Румынии. Пусть это будет глупая идея, но она моя", — сказал Урекян.

Серафим Урекян также обратил внимание на растущие сепаратистские идеи в Европе, которые могут стать благоприятным фоном для развития подобных настроений и в самой Румынии.

"Я думаю, что те, кто интенсивно пропагандируют идею объединения, к сожалению, недальновидные политики. Это близорукость. Беря во внимание то, что происходит сейчас в Европе — Каталония, Северная Италия, Бавария", — резюмировал он.

Сторонники плана поглощения Молдовы собираются реализовать его к столетней годовщине так называемого "Великого объединения Румынии" 1918 года. Тогда в результате распада Австро-Венгерской империи к румынскому королевству присоединился венгерский регион Трансильвания, Буковина и Южная Добруджа.