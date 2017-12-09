Петер Михалко: права человека должны соблюдаться, а в сфере свободы СМИ не должно быть проблем

Петер Михалко говорит, что рекомендации Венецианской комиссии не были соблюдены, а ЕС и другие партнеры ожидают, что выборы будут свободными и справедливыми, потому что это определение демократических стандартов.

Глава делегации Европейского союза в Республике Молдова Петер Михалко сообщил, что внешние партнеры РМ ожидают свободных и честных выборов, а также дальнейшего развития стандартов демократии со стороны властей РМ.

"Что касается выборов, ЕС и другие партнеры ожидают, что они будут свободными и справедливыми, потому что это определение всех стандартов, которые должны были быть ранее применены, а также соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.

Мы обязались сотрудничать с Республикой Молдова. Эти рекомендации не соблюдались в той форме, в которой было принято изменение избирательного законодательства. В статье 14 меморандума четко указано, что молдавские власти будут продолжать развивать демократические стандарты. Изменения находятся в руках властей РМ. Речь идет о внедрении этого законодательства, соблюдении демократических стандартов. Во всей политической системе не должно быть зарегистрировано регресса, права человека должны соблюдаться, а в сфере свободы СМИ не должно быть проблем", - подчеркнул европейский чиновник.