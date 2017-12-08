Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андриан Канду: Победа ПСРМ на парламентских выборах 2018 г. положит конец европейской мечте Молдовы

    08.12.2017 10:34 TVC21 Новости - Политика

    Победа ПСРМ на парламентских выборах 2018 г. положит конец европейской мечте Молдовы, - заявил спикер парламента Андриан Канду, выступая с речью в ходе конференции в Atlantic Council в Вашингтоне.

    Канду заявил, что следующий год не будет легким для Молдовы.

    "Существует реальная опасность того, что пророссийская Партия социалистов сможет получить большинство в парламенте. Если это произойдет, Молдова на долгие годы лишится возможности развиваться по европейскому пути. В республике события могут развиваться по сценарию украинского майдана", - заявил спикер молдавского парламента.

    По мнению спикера, "единственная возможность избежать этого - активизация сотрудничества и расширение поддержки западных партнеров республики". 

    "США - сильное и надежное государство, которое готово помочь любой стране на пути реформ. Со своей стороны, Демократическая партия доказала, что для Молдовы западный путь - бесспорно правильный выбор. Экономический рост Молдовы в 2017 г. составил 4%. В республике осуществляется широкий пакет реформ - восстанавливается банковский сектор после кризисного 2015 г., происходит оздоровление юстиции, ведется активная борьба с коррупцией, развивается энергетический сектор, оптимизируется работа государственных институтов", - сказал Канду.

     

    Обновлено ( 08.12.2017 10:39 )  

       

       

       

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