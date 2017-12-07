Дмитрий Дьяков: Демократическая партия всегда создавала коалиции с правоцентристскими партиями

Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Лупу предупредил либералов: Если не остановитесь, мы сами укажем, где должна быть ЛП
    На сегодняшнем заседании парламента не обошлось без обмена жесткими репликами, на этот раз между депутатом от ЛП Алиной ...
    33
    В 2018 году в Минске начнут разливать молдавские вина и коньяки
    Фото: TVC 21 В 2018 году в Минске будет организован розлив молдавских вин и коньяков. Об этом заявил заместитель премьер-министра ...
    32
    Парламент проголосовал за назначение Богдана Зумбряну новым главой НЦБК
    Начальник Генерального управления уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну ...
    113
    Петер Михалко: Молдова вступает в период еще больших возможностей для развития
    Республика Молдова вступает в период, в котором имеет еще больше возможностей для развития. Об этом заявил посол Европейского ...
    40
    Влад Плахотнюк: Граждане Республики Молдова хотят перемен, и это встанет в основу политики ДПМ
    Демократическая партия Молдовы провела Национальный политический совет партии. На заседании были подведены итоги года ...
    151
    Владимир Чеботарь: Проект, касающийся экономических преступлений, исключает любые ссылки на банковское мошенничество
    Фото: TVC 21 Проект закона, который должен „декриминализовать” экономические преступления, предложенный 13 декабря ...
    67
    47% населения проголосовали бы, в рамках возможного референдума, за ассоциацию Молдовы с ЕС
    Фото: TVC 21 Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу ассоциации Молдовы с ЕС, 47% граждан проголосовали ...
    288
    Госканцелярия сочла законным назначение Раду на должность врио примара
    Фото: TVC 21 В Госканцелярии не усмотрели нарушений закона при назначении Сильвии Раду на должность исполняющей обязанности ...
    68
    Виталий Андриевский: нужно чтобы человек, жертвующий в пользу партии деньги, показал декларацию о своих доходах
    Венецианская комиссия и ОБСЕ, рекомендуя Молдове ужесточить контроль финансирования партий, хотят как лучше, но получится ...
    101
    Дорину Киртоакэ разрешили покинуть территорию страны
    Дорин Киртоакэ примет участие в похоронах короля Михая I. Отстраненный мэр Кишинева был освобожден из-под судебного контроля ...
    458

    • Дмитрий Дьяков: Демократическая партия всегда создавала коалиции с правоцентристскими партиями

    07.12.2017 10:32 TVC21 Новости - Политика

    Заявления правых оппозиционных партий о том, что они не создадут коалицию с ДПМ, если пройдут в парламент следующего созыва, являются предвыборной риторикой. Такое заявление сделал почётный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков в ходе передачи „Punctul pe Azi”.

    По его мнению, ДПМ всегда находилась в центре переговоров, и создать эффективную власть без демократов было невозможно. „Политическая картина парламента выглядит следующим образом: у нас есть радикальный левый фланг, и у нас есть правый фланг, то радикальный, то менее радикальный, которые друг с другом никогда не садятся за один стол, и роль Демократической партии – разделять эти крайности, когда это необходимо, либо усаживать их за стол, когда нужно принимать решения – является совершенно очевидной и проявилась за эти годы”, - утверждает Думитру Дьяков.

    Почётный председатель ДПМ отмечает, что ситуация до выборов – это одно, и никто не ждёт, что оппозиционные партии будут делать заявления о любви к правящей партии, а в ночь после голосования, когда подсчитываются голоса, уже имеет место другая ситуация, и начнутся дискуссии. „Демократическая партия всегда создавала коалиции с правоцентристскими партиями”, - пояснил Дьяков.

     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca