Владимир Воронин: Мы подчинимся новой избирательной системе

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Лидер ПКРМ Владимир Воронин считает, что смена избирательной системы не была осуществлена честно и демократично. Заявление было сделано в ходе передачи „Moldova în direct”.

„Мы можем подчиниться новой избирательной системе, чтобы не пропустить четырёхлетний цикл во власти. Партии, которые не участвуют в выборах и не имеют мандатов в парламенте, ждёт судьба иного рода. Но мы не можем признать, что это было сделано честно и демократично”, - заявил Владимир Воронин. По его словам, преимуществом при этой смешанной избирательной системе пользуется Партия социалистов.



Лидер коммунистов утверждает, что его политформирование, оставшееся лишь с семью мандатами в парламенте, не имело возможности воспротивиться утверждению этих поправок. Владимир Воронин сказал, что он поддержит инициативу гражданского общества по организации законодательного референдума для отмены смешанной избирательной системы. „Мы присоединились к этим организациям и начнём сбор подписей для проведения законодательного референдума по изменению этого закона”, - сообщил председатель ПКРМ.