Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Министра обороны вместо Додона назначит Канду или Филип

    20.10.2017 17:00 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Конституционный суд констатировал, что вместо президента Молдовы Игоря Додона указ о назначении министра обороны будет подписан председателем парламента или премьером.

    Президентский советник Максим Лебединский считает, что человек, не имеющий ничего общего с обороной, не может стоять во главе министерства обороны.

    Лебединский утверждает, что происходящее представляет собой цирковое представление с распределенными ролями. Он осудил решение КС и сообщил, что президентура продолжает придерживаться своей позиции.

    "Пусть премьер назначает министра на должность. В течение трех дней пусть даст присягу. Речь идет об издании указа о назначении на должность. […] Суд говорил о разумном сроке", заявил вице-министр юстиции Эдуард Сербенко.

    По словам Тудора Панцыру, правительство вправе обратиться в Конституционный суд. Суд отклонил аргументы представителя парламента, в связи с тем, что они не были опубликованы в "Мониторул офичиал". Также Панцыру сообщил об отклонении претензий президента. Председатель Конституционного суда заявил, что президент может лишь однажды обоснованно отклонить кандидатуру на пост министра, если считает предложенного человека некомпетентным. В своем отказе президент не указал требований, которым не соответствовал предложенный кандидат.

    19 октября правительство обратилось в Конституционный суд в связи с разрешением назначить министра обороны. Ранее Игорь Додон дважды отказался от назначения предложенной премьером кандидатуры. Обращение было утверждено в рамках особого заседания за закрытыми дверями. Два дня назад КС принял решение, что Игорь Додон нарушил конституцию, отказавшись повторно назначить министра обороны. Следовательно, глава государства может быть заменен для исполнения этой функции председателем парламента.

    После опубликования решения КС Игорь Додон заявил, что не назначит Стурзу министром и угрожал судьям уголовной ответственностью за принятое решение. Президент заявил, что не включит нового министра обороны в состав Высшего совета безопасности. 

    Еуджен Стурза является вице-председателем партии, которой руководит Юрие Лянкэ.

     

       

       

       

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