Киртоакэ не зарегистрировали участником референдума по собственной отставке

Дорин Киртоакэ не будет зарегистрирован в качестве участника референдума по отставке мэра. Сегодня, 19 октября, Окружной избирательный совет отклонил ходатайство отстраненного примара.

До настоящего времени для участия в референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста генерального примара столицы зарегистрировались только социалисты.

Референдум состоится 19 ноября. В Кишиневе будет открыт 301 избирательный участок.

Демократическая партия, либерал-демократы, партия народного единства и платформа "Достоинство и правда" призвали своих стороников не принимать участия в плебисците.

Дорин Киртоакэ был задержан 25 мая 2017 года по делу о платных парковках столицы. Киртоакэ обвинили в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Мэр настаивает на своей невиновности.