Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Киртоакэ не зарегистрировали участником референдума по собственной отставке

    19.10.2017 11:18 TVC21 Новости - Политика

    Дорин Киртоакэ не будет зарегистрирован в качестве участника референдума по отставке мэра. Сегодня, 19 октября, Окружной избирательный совет отклонил ходатайство отстраненного примара.

    До настоящего времени для участия в референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста генерального примара столицы зарегистрировались только социалисты.

    Референдум состоится 19 ноября. В Кишиневе будет открыт 301 избирательный участок.

    Демократическая партия, либерал-демократы, партия народного единства и платформа "Достоинство и правда" призвали своих стороников не принимать участия в плебисците.

    Дорин Киртоакэ был задержан 25 мая 2017 года по делу о платных парковках столицы. Киртоакэ обвинили в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Мэр настаивает на своей невиновности.

     

       

       

       

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