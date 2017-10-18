Плахотнюк пока не намерен занимать должность премьер-министра

Демократическая партия Молдовы опубликовала официальное сообщение, в котором опровергла распространенную в СМИ информацию о возможной замене премьер-министра.

По данным пресс-службы ДПМ, председатель партии Влад Плахотнюк уточнил, что нынешнее правительство под руководством Павла Филипа доведет свой мандат до конца, сообщает moldpres.md

«Никто не намерен сменить премьер-министра и лидер ДПМ не намерен занять должность главы правительства», - уточняется в сообщении.

Согласно цитируемому источнику, председатель ДПМ, наряду с руководством партии, очень довольны работой премьер-министра Павла Филипа и оказывают кабинету министров полную политическую поддержку.

«Считаем появившуюся в СМИ ложную информацию, делом рук некоторых токсичных персонажей, которые скрываются под личиной политиков или журналистов, для того чтобы манипулировать общественным мнением. Эта ложная информация уже четырежды распространялась в этом году и каждый раз ДПМ ее опровергала», - говорится в сообщении.

Вчера ряд СМИ и политиков заявили, что решение Конституционного суда в связи с полномочиями президента Республики Молдова является частью сценария, цель которого назначение нового правительства под руководством лидера ДПМ Влада Плахотнюка.