Гимпу: У Молдовы будет другой премьер-министр

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Лидер Либеральной партии Михай Гимпу считает, что решение Конституционного суда от 17 октября 2017 года поможет демократу Владу Плахотнюку стать премьер-министром. Об этом политик сообщил в Facebook.

По словам либерала, решение Конституционного суда освободило президента Игоря Додона от объяснений и стало его защитой перед Кремлем и собственным электоратом, потому что указ о назначении будет подписан Андрианом Канду.

17 октября Конституционный суд постановил, что президент не имеет права вето в случае назначения министра, кандидатура которого была предложена премьером. Кадровые перестановки правительства входят в компетенцию кабинета министров, а повторный отказ президента от какой-либо кандидатуры является формальностью. Конституционный суд пришел к выводу, что отказ президента назначить министра является серьезным нарушением конституции и может стать поводом для его отстранения.

Демократическая партия не прокомментировала пока решение Конституционного суда.