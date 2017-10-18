Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Гимпу: У Молдовы будет другой премьер-министр

    18.10.2017 10:33 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Лидер Либеральной партии Михай Гимпу считает, что решение Конституционного суда  от 17 октября 2017 года поможет демократу Владу Плахотнюку стать премьер-министром. Об этом политик сообщил в Facebook.

    По словам либерала, решение Конституционного суда освободило президента Игоря Додона от объяснений и стало его защитой перед Кремлем и собственным электоратом, потому что указ о назначении будет подписан Андрианом Канду.

    17 октября Конституционный суд постановил, что президент не имеет права вето в случае назначения министра, кандидатура которого была предложена премьером. Кадровые перестановки правительства входят в компетенцию кабинета министров, а повторный отказ президента от какой-либо кандидатуры является формальностью. Конституционный суд пришел к выводу, что отказ президента назначить министра является серьезным нарушением конституции и может стать поводом для его отстранения.

    Демократическая партия не прокомментировала пока решение Конституционного суда.

     

       

       

       

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