Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Киртоакэ подал ходатайство об участии в референдуме по собственной отставке

    16.10.2017 14:59 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Дорин Киртоакэ подал в окружной избирательный совет ходатайство о регистрации в качестве участника референдума, который состоится 19 ноября 2017 года.

    Лидер фракции Либеральной партии в муниципальном совете Кишинева сообщил, что лично подал документы Киртоакэ в окружной избирательный совет после того, как отстраненный примар поручил ему это сделать на основании доверенности.

    Окружной избирательный совет должен будет принять решение о регистрации Дорина Киртоакэ в качестве участника референдума. В случае отказа, либералы утверждают, что подадут документы на участие в плебисците от имени политического формирования, чтобы ЛП стала участницей референдума.До настоящего времени для участия в плебисците зарегистрировались только социалисты.Референдум, в рамках которого жители столицы ответят на вопрос, хотят ли они отставки Киртоакэ, пройдет 19 ноября. ЛП сообщила о том, что будет его бойкотировать, а PAS, PUN и демократы утверждают, что не примут в нем участия.Дорин Киртоакэ находится под домашним арестом с конца мая 2017 года. Его имя фигурирует в деле о платных парковках столицы. Киртоакэ обвиняется в извлечении выгоды из влияния и взяточничестве.

     

       

       
       

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