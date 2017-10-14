Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Румынский терминатор
    Бывший президент Румынии Траян Бэсеску занялся молдавской политикой и его активность может существенно изменить ситуацию ...
    48
    Кишиневу исполнился 581 год
    14 октября главный город страны отмечает свой храмовый праздник. В этот день жителей и гостей столицы ждет большая культурная ...
    61
    В Молдове откроют 46 одномандатных округов
    Национальная комиссия по созданию постоянных одномандатных округов решила, что в стране будет организовано 46 округов. ...
    62
    Канду предложил перевести примэрию Кишинева под управление правительства
    Фото: TVC21 Председатель парламента Андриан Канду предложил премьеру Павлу Филипу перевести примэрию муниципия Кишинев ...
    265
    Путин: Россия будет выстраивать отношения с Молдовой, исходя из того, насколько сам Кишинев готов расширять сотрудничество
    Россия будет выстраивать отношения с Молдовой, исходя из того, насколько сам Кишинев и молдавский народ готовы ...
    89
    Гагаузия требует не менее трех одномандатных округов
    Башкан Гагаузии Ирина Влах выступила с заявлением, в котором потребовала предоставления автономии не менее трех одномандатных ...
    427
    Лянкэ: Никто не сделал больше меня для объединения
    Фото: TVC21 Юрий Лянкэ считает, что сделал гораздо больше, чем любой другой политик или государственный чиновник для сближения ...
    625
    МИД РФ: Вывоз боеприпасов из Приднестровья возможен только после урегулирования конфликта
    Фото: TVC21 Россия готова вывезти хранящиеся на складах в Приднестровье боеприпасы, но сделать это можно лишь при достижении ...
    750
    Траян Бэсеску: ПСРМ является тормозом для движения Молдовы на запад
    Партия социалистов, которая собирает вокруг себя недовольных, является тормозом на пути Республики Молдова на запад. ...
    926
    Павел Филип: У Молдовы и Украины прекрасные отношения
    Премьер-министр РМ Павел Филип заявил на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом, ...
    235

    • Румынский терминатор

    14.10.2017 15:21 TVC21 Новости - Политика

    Бывший президент Румынии Траян Бэсеску занялся молдавской политикой и его активность может существенно изменить ситуацию на прафом фланге.

    На минувшей неделе он побывал в трех городах: Кишиневе, Сороках и Яловенах. Целью его поездок были встречи с жителями республики. Господин Бэсеску проводил их в качестве почетного председателя унионистской прорумынской Партии Национального Единства (ПНЕ). Партия создана в этом году экс-министром обороны Молдовы Анатолом Шалару и бывшим депутатом парламента Анной Гуцу.

    Теперь именно ПНЕ претендует на статус главной прорумынской политической силы Молдавии. И Траяну Бэсеску, всегда открыто выступавшему за объединение двух соседних стран, отведена главная роль в том, чтобы молодая партия не просто прочно закрепилась на правом фланге, а прошла в парламент по итогам намеченных на 2018 год выборов.

    По сути, господин Бэсеску запустил избирательную кампанию ПНЕ: в городах Сороки и Яловены он провел встречи, на которых сотни людей встречали и провожали его овациями. На них он прямо говорил, что его миссия заключается в том, чтобы подготовить объединение двух стран, которое, по его словам, принесет пользу не только Молдавии, но и Румынии. У Румынии, по его мнению, увеличится не только  население и площадь страны, а как следствие, дотации от ЕС. Объединение, убеждал Траян Бэсеску, единственный выход для бедной страны, у которой нет перспектив членства в ЕС, поскольку внимание Брюсселя сейчас сосредоточено исключительно на Балканах.

    «Мы добьемся того, что униря перестанет быть слоганом улиц, а дойдет до парламента, нам надо добиться поддержки 50% населения»,— заявил господин Бэсеску.

    В своих выступлениях он также критикует молдавских политиков. В частности, предупреждает об опасности, исходящей от президента Игоря Додона и поддерживающей его Партии социалистов. Господин Додон, заявил Траян Бэсеску в одном из интервью, «отдаст страну в руки русским».

    Досталось от него и лидеру оппозиционной проевропейской партии «Действие и солидарность» Майе Санду (на президентских выборах год назад была главным конкурентом Игоря Додона). Ее Траян Бэсеску обвинил в том, что госпожа Санду слишком сильно критикует на европейских площадках действующую власть, которую в Молдавии олицетворяет лидер Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк.

    Обновлено ( 14.10.2017 15:57 )  

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca