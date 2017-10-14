Румынский терминатор

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску занялся молдавской политикой и его активность может существенно изменить ситуацию на прафом фланге.

На минувшей неделе он побывал в трех городах: Кишиневе, Сороках и Яловенах. Целью его поездок были встречи с жителями республики. Господин Бэсеску проводил их в качестве почетного председателя унионистской прорумынской Партии Национального Единства (ПНЕ). Партия создана в этом году экс-министром обороны Молдовы Анатолом Шалару и бывшим депутатом парламента Анной Гуцу.

Теперь именно ПНЕ претендует на статус главной прорумынской политической силы Молдавии. И Траяну Бэсеску, всегда открыто выступавшему за объединение двух соседних стран, отведена главная роль в том, чтобы молодая партия не просто прочно закрепилась на правом фланге, а прошла в парламент по итогам намеченных на 2018 год выборов.

По сути, господин Бэсеску запустил избирательную кампанию ПНЕ: в городах Сороки и Яловены он провел встречи, на которых сотни людей встречали и провожали его овациями. На них он прямо говорил, что его миссия заключается в том, чтобы подготовить объединение двух стран, которое, по его словам, принесет пользу не только Молдавии, но и Румынии. У Румынии, по его мнению, увеличится не только население и площадь страны, а как следствие, дотации от ЕС. Объединение, убеждал Траян Бэсеску, единственный выход для бедной страны, у которой нет перспектив членства в ЕС, поскольку внимание Брюсселя сейчас сосредоточено исключительно на Балканах.

«Мы добьемся того, что униря перестанет быть слоганом улиц, а дойдет до парламента, нам надо добиться поддержки 50% населения»,— заявил господин Бэсеску.

В своих выступлениях он также критикует молдавских политиков. В частности, предупреждает об опасности, исходящей от президента Игоря Додона и поддерживающей его Партии социалистов. Господин Додон, заявил Траян Бэсеску в одном из интервью, «отдаст страну в руки русским».

Досталось от него и лидеру оппозиционной проевропейской партии «Действие и солидарность» Майе Санду (на президентских выборах год назад была главным конкурентом Игоря Додона). Ее Траян Бэсеску обвинил в том, что госпожа Санду слишком сильно критикует на европейских площадках действующую власть, которую в Молдавии олицетворяет лидер Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк.