В Молдове откроют 46 одномандатных округов

Национальная комиссия по созданию постоянных одномандатных округов решила, что в стране будет организовано 46 округов.

Члены комиссии подчеркнули, что их создадут только на территории, контролируемой молдавскими конституционными властями. Из 46 депутатских мест два зарезервированы для гагаузской автономии.

Остальные пять мандатов отдадут диаспоре и приднестровскому региону. Как сообщили в комиссии, скорее всего, в Левобережье сформируют один округ, а за рубежом — четыре.

Наиболее острые дискуссии касались того, как создать эти одномандатные округа. Большинство членов комиссии согласились, чтобы Приднестровью забронировали парламентские мандаты, которые будут, однако, предоставлены только после восстановления конституционного контроля над территорией на левом берегу Днестра.

Были также предложены различные схемы для создания одномандатных округов за пределами страны. Участники дискуссий не пришли к консенсусу по этому вопросу, поэтому они договорились найти решение на следующем заседании.

Напомним, что согласно новому избирательному закону, на очередных парламентских выборах 51 депутат будет избран по одномандатным округам, а еще 50 - по партийным спискам.