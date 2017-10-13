Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Канду предложил перевести примэрию Кишинева под управление правительства

    13.10.2017 17:16 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Председатель парламента Андриан Канду предложил премьеру Павлу Филипу перевести примэрию муниципия Кишинев под управление правительства до выхода из создавшегося кризиса.

    Канду высказал свое предложение после того, как журналисты, ссылаясь на заявления Михая Гимпу, спросили премьер-министра, не планирует ли он выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального примара.

    Основанием для вопроса журналистов послужили действия премьера, связанные с решением проблемы мусора и устранением киосков в столичном общественном саду "Штефан чел Маре".

    "Я премьер-министр и выполняю свою работу там, где нахожусь. Проблема мусора не только проблема кишиневцев, а что касается порядка в общественном саду, это не только проблема тех, кто живет в Кишиневе, а проблема всех. Я не стремлюсь занять должность примара, тем более что она избирательная. Я пытаюсь абстрагироваться от всех заявлений, сделанных в публичном пространстве. Потому что в противном случае нам некогда будет работать", - заявил Филип.

    "Это шутка. Но в каждой шутке есть только доля шутки", - добавил Канду.

    Председатель парламента предложил, чтобы примэрия муниципия Кишинев перешла на определенной период, до выхода из кризиса, под управление правительства. Канду считает, что это будет полезнее и привело бы к лучшему решению проблем. 

     

       

       

       

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