Гагаузия требует не менее трех одномандатных округов

Фото: TVC21

Башкан Гагаузии Ирина Влах выступила с заявлением, в котором потребовала предоставления автономии не менее трех одномандатных округов в ходе избирательной реформы.

В заявлении, распространенном пресс-службой, в частности, говорится:



В связи с началом деятельности комиссии по формированию одномандатных округов Башкан Гагаузии Ирина Влах считает своевременным напомнить, что в Гагаузской Автономии ожидают предоставления региону не менее трех округов, по которым будут избираться депутаты Парламента Республики Молдова.



В противном случае проводимая реформа избирательной системы вызовет заслуженное возмущение и неприятие со стороны региональных и местных публичных органов власти, общественно-политических сил автономии и подорвет доверие жителей региона к будущим парламентским выборам.



В этом контексте глава автономии обращается к депутатам парламента из Гагаузии, председателю Народного собрания, который непосредственно участвует в работе данной комиссии, с призывом не допустить ущемления интересов автономии при формировании одномандатных округов.



Башкан Гагаузии также оставляет за собой право привлечь внимание к этой проблеме зарубежных партнеров автономии по развитию, ОБСЕ, Совет Европы и другие международные организации, членами которых является Республика Молдова.