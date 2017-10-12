Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Гагаузия требует не менее трех одномандатных округов

    12.10.2017 10:46 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Башкан Гагаузии Ирина Влах выступила с заявлением, в котором потребовала предоставления автономии не менее трех одномандатных округов в ходе избирательной реформы.

    В заявлении, распространенном пресс-службой, в частности, говорится:

    В связи с началом деятельности комиссии по формированию одномандатных округов Башкан Гагаузии Ирина Влах считает своевременным напомнить, что в Гагаузской Автономии ожидают предоставления региону не менее трех округов, по которым будут избираться депутаты Парламента Республики Молдова. 

    В противном случае проводимая реформа избирательной системы вызовет заслуженное возмущение и неприятие со стороны региональных и местных публичных органов власти, общественно-политических сил автономии и подорвет доверие жителей региона к будущим парламентским выборам.

    В этом контексте глава автономии обращается к депутатам парламента из Гагаузии, председателю Народного собрания, который непосредственно участвует в работе данной комиссии, с призывом не допустить ущемления интересов автономии при формировании одномандатных округов.

    Башкан Гагаузии также оставляет за собой право привлечь внимание к этой проблеме зарубежных партнеров автономии по развитию, ОБСЕ, Совет Европы и другие международные организации, членами которых является Республика Молдова. 

     

       

       

       

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