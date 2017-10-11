Лянкэ: Никто не сделал больше меня для объединения

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Юрий Лянкэ считает, что сделал гораздо больше, чем любой другой политик или государственный чиновник для сближения с Румынией.

По мнению Лянкэ, "европейская интеграция может быть достигнута только посредством Румынии и с Румынией".

Во время телепрограммы Important Юрий Лянкэ сообщил, что считает необходимым меньше говорить и больше делать, чтобы в определенный момент добиться фактического единства политического, банковского и образовательного пространства.

На вопрос о шансах политического формирования, которым руководит Анатол Шалару, лидер Европейской народной партии Молдовы заявил, что Партию национального единства не нужно исключать из ситуации. Лянкэ добавил, что будет бороться за цели унионизма.