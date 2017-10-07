Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Траян Бэсеску: ПСРМ является тормозом для движения Молдовы на запад
    Партия социалистов, которая собирает вокруг себя недовольных, является тормозом на пути Республики Молдова на запад. ...
    21
    Павел Филип: У Молдовы и Украины прекрасные отношения
    Премьер-министр РМ Павел Филип заявил на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом, ...
    13
    Илан Шор встретился в Страсбурге с депутатами Европейской Народной Партии в Европарламенте
    В ходе визита Илан Шор провел встречи с вице президентами Европарламента г-й Мэред Макгиннесс и Рамоном Луисом Валарселем ...
    101
    Тэнасе утверждает, что существуют причины для отстранения Додона
    Бывший председатель Конституционного суда (КС) Александр Тэнасе уверен, что глава государства Игорь Додон допустил достаточное ...
    225
    Филип: Молдова хочет иметь хорошие отношения с Россией
    Отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией практически находится в подвешенном состоянии. ...
    120
    Чебан: Единственным решением проблем Кишинева является референдум и выборы
    Фото:TVC21 Фракция Либеральной партии в муниципальном совете за последние 10 лет не представили на обсуждение и голосование ...
    312
    Путин: Россия продолжит способствовать приднестровскому урегулированию
    Россия и далее будет способствовать решению проблемы Приднестровья, заявил президент РФ Владимир Путин. ...
    161
    Григорий Карасин: У тех, кто пытается продвигать идеи вывода российских военных, слишком короткая историческая память
    Фото: TVC21 Оперативная группа российских войск в Приднестровье охраняет склады в Колбасне, на которых хранится более ...
    528
    За независимость Каталонии проголосовали 90% участников референдума
    Число граждан Каталонии, проголосовавших на референдуме в пользу независимости автономии от Испании, составило 2,02 млн ...
    622
    Андриан Канду: До конца года должны быть найдены решения по приднестровской проблеме
    Фото: TVC21 До конца текущего года должны быть найдены конкретные решения по приднестровской проблеме и в пользу людей. ...
    1031

    • Траян Бэсеску: ПСРМ является тормозом для движения Молдовы на запад

    07.10.2017 13:51 TVC21 Новости - Политика

    Партия социалистов, которая собирает вокруг себя недовольных, является тормозом на пути Республики Молдова на запад.

    Об этом заявил экс-президент Румынии, почетный председатель Партии национального единства Молдовы Траян Бэсеску в ходе передачи „Important”.

    По мнению экс-президента, невезение Республики Молдова в том, что имеет большую антиевропейскую, антинатовскую партию, которой является Партия социалистов. „Я бы сказал, эта партия против граждан Республики Молдова, потому что после 60 лет нахождения в составе Советского Союза было видно, что может дать система, руководимая из Москвы”, - сказал Траян Бэсеску.

    Относительно членства в Европейском союзе, Траян Бэсеску сказал, что Республика Молдова не сможет получить этот статус в ближайшие 20 лет. „Я знаю, что было категорически отказано дать европейскую перспективу не только Молдове, но и Украине, потому что это максимальная граница, до которой могут растянуться на восток Европейский союз и НАТО. За пределами этой границы невозможно перейти в мирное время”, - сказал бывший президент Румынии.

    По словам почетного председателя ПНЕМ, если был бы организован успешный референдум, или было бы решение об объединение Румынии с Республикой Молдова парламентами двух стран на основании того, что хочет население, оно не было бы обжаловано за рубежом. Траян Бэсеску считает, что перспектива объединения ближе, чем европейская интеграция.

    Говоря о референдуме по отставке Киртоакэ, исполнительный председатель ПНЕМ Анатол Шалару заявил в ходе той же передачи, что Дорин Киртоакэ должен ответить перед законом, но не перед избирателями Игоря Додона. „В этом деле Додона заманили в ловушку. Этот референдум не пройдет, и это первый этап, на котором Додону будет дан серьезный удар, и это тот момент, когда начнет падать в опросах, потому что будет доказано, что Додон проиграл”, - сказал Анатол Шалару.

    Обновлено ( 07.10.2017 13:54 )  

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca