Илан Шор встретился в Страсбурге с депутатами Европейской Народной Партии в Европарламенте

В ходе визита Илан Шор провел встречи с вице президентами Европарламента г-й Мэред Макгиннесс и Рамоном Луисом Валарселем Сисо о развитии Республики Молдова, европейском сотрудничестве и социально-политической ситуации в нашей стране.

Илан Шор представил Европарламенту доказательства, свидетельствующие о предвзятом отношении к нему в Республике Молдова и факты о том, как оказывается давление на судебные органы некоторыми партиями, НПО и СМИ. По мнению Шора, истинные бенефициары, нажившиеся на банковском мошенничестве должны ответить перед законом.

В то же время, в ходе визита были затронуты темы, касающиеся развития Кишиневского Международного Аэропорта, проблемы антисемитизма в Республике Молдова, а также другие вопросы.

Евродепутаты проявили интерес к предлагаемым реформам и социальным проектам для граждан Республики Молдова, реализуемым партией “ШОР”.

Еще одной темой обсуждения с депутатами Европарламента стала перспектива развития города Оргеева и прогресс, достигнутый Иланом Шором на посту примара.

Илан Шор провел более 20 встреч с депутатами Европарламента, представителями различных политических групп из таких стран, как Германия, Австрия, Италия, Испания, Греция, Хорватия, Эстония, Голландия, Словения, Польша и Великобритания которые проявили особый интерес к дискуссиям, посвященным так называемому делу «о миллиарде».

Европейский комиссар по сельскому хозяйству и региональному развитию, Фил Хоган положительно оценил политическую программу партии “ШОР”, отметив, что он со своей стороны открыт для сотрудничества и готов оказывать необходимую помощь в этой области.

Кроме того, было решено разработать и реализовать совместный проект по обмену опытом в области сельского хозяйства и активизации усилий по развитию этого сектора в Республике Молдова.

Особое внимание было обращено на то, что этот визит был разрешен судом после неоднократных приглашений г-на Илана Шора со стороны депутатов Европарламента.

Напомним, что предыдущее приглашение, поступившее от европейцев в июне, судом было отклонено.