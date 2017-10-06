Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филип: Молдова хочет иметь хорошие отношения с Россией

    06.10.2017 10:13 TVC21 Новости - Политика

    Отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией практически находится в подвешенном состоянии.

    Об этом заявил премьер-министр Павел Филип в рамках передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале.

    По словам премьер-министра, отношения между Молдовой и Россией находятся в подвешенном состоянии, потому что два государства не ведут диалог на правительственном уровне. „Мы абсолютно не довольны этим”, - сказал Павел Филип. Премьер отметил, что российский вице-премьер Дмитрий Рогозин был и сопредседателем межправительственной комиссии, и поскольку он не может приехать в Молдову это означает, что не обсуждаются вопросы, которые должны быть решены.

    Премьер-министр заявил, что для Республики Молдова отношения с Российской Федерацией важны, и Молдова хочет иметь хорошие отношения с Россией. „Даже если мы маленькая страна, мы хотим, чтобы эти отношения основывались на взаимном уважении”, - сказал Павел Филип.

     

       

       

       

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