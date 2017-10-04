Чебан: Единственным решением проблем Кишинева является референдум и выборы

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Фракция Либеральной партии в муниципальном совете за последние 10 лет не представили на обсуждение и голосование ни одного проекта, а также не сделали ни одного запроса в правоохранительные органы.

За все это время они лишь назначали на разные должности своих однопартийцев и одноклассников, таких как экс глава управления общественного транспорта Игоря Гамрецкого, экс претора сектора Центр Олега Поятэ. Об этом глава фракции Партии социалистов в муниципальном совете (ПСРМ) Ион Чебан сказал во вторник вечером в передаче Important.

По его словам, город не принадлежит политическим партиям, а гражданам и инициатива об отставке примара Кишинева Дорина Киртоакэ принадлежит кишиневцам.

«Более 70% населения хотели бы его отставки. То, что некоторые манипулируют и врут, это все действия политического характера. В Кишиневе не должно быть политики, должно быть нормальное администрирование города. Политика проводилась на протяжении 10 лет. Во что превратился город, мы все видим. На момент задержания примара было собрано 60 тыс. подписей по проведению референдума по его отставке», - сказал социалист.

Он обратился к вице-председателю Либеральной партии Валерию Мунтяну, «вы или мы правили 8-9 лет? Кто за все года довел до разорения 66 муниципальных предприятий, в том числе и «Апэ-канал», который просил от мунсовета деньги для погашения долгов. Зато вы ежедневно осуществляете атаки в адрес президента, в адрес партии. Если говорить о ситуации в городе, за все время вашего правления осуществлялись кражи на млрд. леев. Назовите хотя бы три проекта, которые вы разработали для Кишинева?».

На вопросы и просьбу социалиста либерал не смог дать внятного ответа.

«Кишиневцы дадут оценку действиям примэрии и примара. Мы пытались разобраться во многих проблемах, но ни одного руководителя управлений нет на рабочем месте. Почему? Потому что они получают указания из дома, поэтому единственным решением проблем является референдум и выборы», - считает социалист.