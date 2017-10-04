Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Путин: Россия продолжит способствовать приднестровскому урегулированию

    04.10.2017 09:51 TVC21 Новости - Политика

    Россия и далее будет способствовать решению проблемы Приднестровья, заявил президент РФ Владимир Путин.

    "Будем и далее способствовать политическому решению Приднестровской проблемы", — сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.

    В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

    Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

     

       

       

       

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