Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Григорий Карасин: У тех, кто пытается продвигать идеи вывода российских военных, слишком короткая историческая память

    03.10.2017 10:21 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Оперативная группа российских войск в Приднестровье охраняет склады в Колбасне, на которых хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов и не уйдет оттуда, пока не будет гарантий, что они не попадут в «опасные руки».

    Об этом заявил в интервью изданию «Коммерсантъ» заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин по поводу требования Кишинева о выводе ОГРВ с территории Приднестровья, которое премьер-министр Павел Филип призвал вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН.

    «Присутствие российских военных на Днестре по-прежнему вселяет местным жителям уверенность в том, что завтрашний день будет мирным и спокойным. У тех, кто пытается продвигать идеи вывода российских военных, слишком короткая историческая память. Напомню, что именно действия российских военных позволили остановить кровопролитие в 1992 году. Тогда, по разным оценкам, с обеих сторон погибло около 1 тыс. человек, 4,5 тыс.— были ранены. Только с приднестровской стороны было убито около 600 человек, почти 900 были ранены, 50 пропали без вести», — отметил Карасин.

    По словам российского чиновника, для нахождения российских войск на левобережье Днестра есть и правовые основания: «Это подписанное 21 июля 1992 года президентами России и Молдовы в присутствии лидера Приднестровья соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта. В соответствии с ним создана и действует Объединенная контрольная комиссия и совместные миротворческие силы, включающие российский, молдавский и приднестровский контингенты. Во исполнение этого соглашения 28 июля 1992 года принят протокол о количественном составе и размещении миротворческих сил. Этот документ предусматривает присутствие на территории Молдавии шести российских батальонов (один из которых в резерве), а также вертолетной эскадрильи и группы обеспечения связи», — подчеркнул Карасин, отметив, что изменение формата миротворческой миссии на ооновский может привести к опасному обострению конфликта.

    Напомним, что ранее постоянный представитель Молдовы при ООН Виктор Морару обратился в ООН с письмом, в котором попросил внести отдельным пунктом в повестку сентябрьской Генассамблеи вопрос о выводе российских военных из Приднестровья. В МИДЕИ подчеркнули, что речь идет об Оперативной группе российских войск (ОГРВ). В Кишиневе считают, что ОГРВ находится на территории Молдовы незаконно и вопреки положениям молдавской конституции. С тем же призывом с трибуны ООН выступил и премьер-министр Филип. 

    Президент Игорь Додон назвал письмо молдавских властей в ООН глава «пустым пиар-ходом» и «пусканием пыли в глаза западным кураторам и кукловодам».

    Обновлено ( 03.10.2017 10:24 )  

       

       

       

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