Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • За независимость Каталонии проголосовали 90% участников референдума

    02.10.2017 10:29 TVC21 Новости - Политика

    Число граждан Каталонии, проголосовавших на референдуме в пользу независимости автономии от Испании, составило 2,02 млн человек, или 90%.

    Об этом официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль сообщил в понедельник на пресс-конференции в Барселоне по итогам референдума.

    "За независимость проголосовали 2 020 144 человека, или 90%, против - 176565, или 7%, пустых бюллетеней - 45586, или 2%, еще 20129 недействительны", - сообщил он.

    В общей сложности, уточнил Туруль, число бюллетеней, сохранившихся для голосования, не изъятых испанскими властями и подсчитанных избирательными комиссиями, составило 2 262 424 штуки.

    Эти результаты, добавил представитель правительства, практически являются итоговыми. "Это цифры, которыми мы располагаем на данный момент. Еще не досчитано несколько тысяч бюллетеней, но можно сказать, что это окончательные результаты, потому что цифры почти не изменятся", - заверил Туруль.

     

       

       

       

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