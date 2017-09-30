Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андриан Канду: До конца года должны быть найдены решения по приднестровской проблеме

    30.09.2017 11:37 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    До конца текущего года должны быть найдены конкретные решения по приднестровской проблеме и в пользу людей.

    Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду, который ждет предложений на этот счет от правительства, и которые должны быть рассмотрены в процессе переговоров в формате 5+2.

    После заседания парламентской платформы по парламентским консультациям и контролю для реализации политик по реинтеграции Республики Молдова, которое состоялось сегодня, 29 сентября, Андриан Канду сказал, что вице-премьер по реинтеграции Георге Бэлан проинформировал депутатов о ходе процесса переговоров, а также о существующих трудностях.

    В частности, были обсуждены вопросы из так называемого пакета „Четыре плюс”, который включает четыре приоритетные задачи: апостилизация дипломов об образовании, номерные знаки, телекоммуникации и уголовные дела, инициированные Генеральной прокуратурой на имя лиц с левого берега Днестра, в частности, на имя должностных лиц. Также были затронуты вопросы, связанные с применением Соглашения о свободной торговле с Европейским союзом на всей территории страны.

    В заявлениях после заседания Андриан Канду коснулся и своего визита в Румынию, в ходе которого не только извинился за заявления президента Игоря Додона но так же затронул несколько моментов, касающихся двустороннего сотрудничества. „Мы обсудили и попытались продвинуться по энергетическому проекту, мы говорили с лицами, непосредственно вовлеченными в этот проект, чтобы ускорить проект номер один – газопровод Кишинев-Яссы, таким образом, чтобы в 2018 году проект был завершен, а в 2019 году газопровод был сдан в эксплуатацию”, - сказал Андриан Канду.

    Стороны предварительно обсудили и план мероприятий, приуроченных к столетию объединения, которые пройдут в 2018 году, когда будет отмечено это историческое событие.

     

       

       

       

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