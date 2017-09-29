Мариан Лупу: После парламентских выборов необходимо будет создать проевропейское большинство

Комментируя инициативу Либеральной партии отправить в отставку президента Игоря Додона, Мариан Лупу сказал, что в нынешних условиях она может завершиться ничем и привести к дестабилизации.

Об этом заявил председатель фракции ДПМ в законодательном органе Мариан Лупу в студии передачи „Important”.

По его словам, этого же мнения придерживается и ряд зарубежных официальных лиц. „Не думаю, что ЛП или ПДС, которые таскают в прокуратуру свои инициативы, этого не понимают. Если они этого не понимают, то я должен очень критично высказаться в отношении их аналитической команды, но я думаю, что они понимают, потому что у них имеются достаточные для этого навыки. Это политические PR-технологии”, - заявил Мариан Лупу.

По словам Мариана Лупу, ни одной партии не удастся по итогам выборов самостоятельно получить большинство мест в парламенте. Лидер фракции ДПМ исключает возможность того, что представляемая им партия создаст коалицию с Партией социалистов. Согласно более реальному сценарию, Демпартия сядет за стол переговоров с лидерами Партии действия и солидарности и партии „Платформа Достоинство и правда” – Майей Санду и Андреем Нэстасе. „После парламентских выборов необходимо будет создать проевропейское большинство, которое не допустило бы отмены Соглашения об ассоциации с ЕС и разворота стратегического вектора внутренней и внешней политики страны”, - заявил демократ.