Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Либералы намерены бойкотировать референдум по отставке Дорина Киртоакэ

    27.09.2017 18:34 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Лидер Либеральной партии заявил на пресс-конференции, что либералы намерены бойкотировать референдум, который должен состояться 19 ноября.

    По мнению Михая Гимпу, проведение референдума и два дополнительных дела на имя Дорина Киртоакэ указывают на то, что его дело политическое.

    По мнению Гимпу, это дело связано с тем, что либеральная партия - единственное унионистское политическое формирование.

    Лидер либералов считает,  что решение ЦИК о проведении референдума незаконно. 

    Также он добавил, что референдум не может состояться, так как был превышен срок в 45 дней после принятия решения о его проведении.

    Гимпу надеется, что бойкотирование референдума позволит сохранить столицу, которая с 2007 года движется в сторону Румынии.

    Либерал призвал народ не выходить на референдум.

     

       

       

       

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