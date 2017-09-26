Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Парламент выделит деньги на референдум по отставке Дорина Киртоакэ

    26.09.2017 15:31 TVC21 Новости - Политика

    Председатель парламента Андриан Канду утверждает, что парламент выделит Центральной избирательной комиссии деньги, необходимые для проведения 19 ноября референдума об отставке отстраненного мэра Дорина Киртоакэ.

    Андриан Канду заявил, что, несмотря на то, нравится или не нравится кому-то референдум об отставке Киртоакэ, деньги будут выделены.

    Спикер парламента добавил, что вне зависимости от того, поддерживают парламентарии или нет мэра Дорина Киртоакэ, необходимо соблюдать закон. Он добавил, что деньги будут выделены на законных основаниях.

    Центральная избирательная комиссия утвердила расходы на проведение плебисцита, который состоится 19 ноября. Парламент должен выделить ЦИК на организацию референдума почти 9 млн леев.

     

       

       

       

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