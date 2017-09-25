Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Дьяков: Президент не вправе препятствовать развитию государства

    25.09.2017 16:13 TVC21 Новости - Политика

    Энергия молодого президента Игоря Додона должна быть направлена на выполнение посреднической функции между властью и обществом, между политическим большинством и меньшинством, - считает почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков.

    В интервью Europa Liberа Дьяков отметил, что глава государства избрал другой путь, отказавшись "в нарушение Основного закона республики промульгировать утвержденные парламентом законы". 

    "Как президент, он может сказать, что не согласен с некоторыми решениями законодательного органа, но все же обязан соблюдать Конституцию. Президент не вправе препятствовать развитию государства и странно, что он отказывается утверждать на должность министра обороны Еуджена Стурзу. Для движения вперед Молдове необходимо, чтобы все государственные структуры работали исправно, в том числе и министерство обороны", - сказал Дьяков.

    Он надеется, что вопрос о назначении министра обороны будет "решен мирным и дипломатичным путем". 

    "Надеюсь на рациональность Игоря Додона, который должен считаться с мнением Конституционного суда и парламентского большинства", - сказал Дьяков.

     

       

       

       

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