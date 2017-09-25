Дмитрий Дьяков: Президент не вправе препятствовать развитию государства

Энергия молодого президента Игоря Додона должна быть направлена на выполнение посреднической функции между властью и обществом, между политическим большинством и меньшинством, - считает почетный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков.

В интервью Europa Liberа Дьяков отметил, что глава государства избрал другой путь, отказавшись "в нарушение Основного закона республики промульгировать утвержденные парламентом законы".

"Как президент, он может сказать, что не согласен с некоторыми решениями законодательного органа, но все же обязан соблюдать Конституцию. Президент не вправе препятствовать развитию государства и странно, что он отказывается утверждать на должность министра обороны Еуджена Стурзу. Для движения вперед Молдове необходимо, чтобы все государственные структуры работали исправно, в том числе и министерство обороны", - сказал Дьяков.

Он надеется, что вопрос о назначении министра обороны будет "решен мирным и дипломатичным путем".

"Надеюсь на рациональность Игоря Додона, который должен считаться с мнением Конституционного суда и парламентского большинства", - сказал Дьяков.