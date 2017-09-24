Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Партия Меркель побеждает на выборах в Бундестаг

    24.09.2017 18:19 TVC21 Новости - Политика

    Блок консерваторов Ангелы Меркель становится сильнейшей силой в новом Бундестаге.

    Таковы данные экзитпола, проведенного по заказу центральных немецких телеканалов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получает 32,5% голосов.

    Согласно подсчетам, вторую по численности фракцию в немецком парламенте сформирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), за нее свой голос отдали 20% избирателей.

    На третьем месте оказывается правопопулистская "Альтернатива для Германии", которая впервые будет представлена в Бундестаге. Ее на выборах поддержало около 13,5% немцев.

    Обновлено ( 24.09.2017 18:24 )  

       

       

       

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