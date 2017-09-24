Партия Меркель побеждает на выборах в Бундестаг

Блок консерваторов Ангелы Меркель становится сильнейшей силой в новом Бундестаге.
Таковы данные экзитпола, проведенного по заказу центральных немецких телеканалов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получает 32,5% голосов.
Согласно подсчетам, вторую по численности фракцию в немецком парламенте сформирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), за нее свой голос отдали 20% избирателей.
На третьем месте оказывается правопопулистская "Альтернатива для Германии", которая впервые будет представлена в Бундестаге. Ее на выборах поддержало около 13,5% немцев.