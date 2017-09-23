Битва за Бундестаг: какая коалиция возглавит Германию по итогам выборов

Несмотря на то, что канцлер ФРГ Ангела Меркель скорее всего останется на своем посту, состав Бундестага и правящей коалиции может существенно измениться.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель находится у власти уже 12 лет и нацелилась на новый, четвертый по счету, срок. В том, что она победит, в Германии не сомневается, пожалуй, уже никто – ни избиратели, ни журналисты, ни политологи, ни социологи.

Тем не менее, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц в эти дни неустанно повторяет в ходе каждого мероприятия: "Я иду на выборы, чтобы стать канцлером Федеративной Республики". Еще весной всем казалось, что бывший глава Европарламента действительно может представлять серьезную угрозу Меркель и позициям ее консервативного блока – ХДС/ХСС. Но сейчас его шансы на победу, согласно опросам, практически равны нулю. Разрыв между консерваторами и социал-демократами уже длительное время держится на уровне 12-14 процентных пунктов.



Кроме того, большинство избирателей хотя и считают, что кандидат в канцлеры от СДПГ ближе к народу, чем Меркель, однако отказывают ему в других важных качествах, которые, по мнению граждан, отличают нынешнюю главу правительства ФРГ, в том числе в лидерских способностях, в компетентности.



Интрига есть

Результаты опросов общественного мнения перед референдумом по Brexit и президентскими выборами в США дали повод для сомнений в их объективности, и все же сейчас понятно, что Шульц не сможет сменить Меркель на посту канцлера. Даже если СДПГ, Левая партия (ЛП) и "зеленые" наберут максимальное для себя число голосов, эксперты считают крайне маловероятным вариант создания так называемой красно-красно-зеленой коалиции. Слишком разнятся их предвыборные программы, и пропасть между ними в последние недели, скорее, стала только шире и глубже.

Но это не означает, что с интригой на выборах в Бундестаг покончено. Граждане, отдав свой голос, по крайней мере смогут определить, какой будет будущая коалиция, пусть и с Меркель во главе, и как будет выглядеть оппозиционный лагерь.



Всего в выборах примут участие 42 партии, но реальные шансы пройти в Бундестаг имеют только семь - выступающие единым блоком ХДС и ХСС, а также СДПГ, Левая партия, "зеленые", свободные демократы (СвДП) и "Альтернатива для Германии" (АдГ). В последние две недели большинство центров изучения общественного мнения отметили следующую тенденцию - небольшой рост рейтингов либералов, "левых" и АдГ и некоторое падение популярности "зеленых", блока ХДС/ХСС и СДПГ.

"Все указывает на то, что партии, которые граждане считают в принципе противниками нынешней политики правительства, могут собрать голоса еще не определившихся избирателей", - считает сотрудник исследовательского института Emnid Торстен Шнайдер-Хазе. Только, пожалуй, "зеленые" не могут рассчитывать на такой "бонус" - избиратели воспринимают партию как близкую правительству.

По оценкам экспертов, 40-46% граждан еще не определились с выбором. На них особенно уповает лидер социал-демократов Шульц. "Если 50% избирателей не приняли решение, за кого голосовать, то все еще возможно", - заявил он на днях.

Однако и за неделю до парламентских выборов в 2013 году эта группа не была меньше, но результаты опросов и итоги выборов тогда практически сошлись. Поэтому сильно надеяться на неопределившихся избирателей Шульцу, пожалуй, не стоит.



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